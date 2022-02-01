Новая Зеландия, Австралия и Франция объединяют усилия для помощи Королевству Тонга

СИДНЕЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Новая Зеландия, Австралия и Франция скоординируют свои усилия для помощи Королевству Тонга, пострадавшему в результате извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января. Как сообщили во вторник в новозеландском МИД, страны активировали созданный в 1992 году механизм кооперации FRANZ, который позволяет им консолидировать свои усилия в борьбе со стихийными бедствиями в южной части Тихого океана.

"В ответ на просьбы правительства Королевства Тонга партнеры оперативно задействовали свои ВМС и военно-воздушные силы, чтобы поддержать островное государство, <…> доставляя [гуманитарные] грузы, питьевую воду, продовольствие, аварийные убежища, оборудование для производства электроэнергии и опреснения воды, средства связи, медицинскую технику и медикаменты. Вся помощь осуществляется в тесном взаимодействии с местным управлением по чрезвычайным ситуациям <…> и с учетом санитарных ограничений, принятых властями на фоне пандемии COVID-19", - указано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также сообщается, что участники механизма FRANZ координируют свои совместные усилия с региональными и международными партнерами и гуманитарными организациями, поддерживая "наиболее эффективный способ обеспечения стабильности и устойчивости в регионе".

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадали расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа и часть населенных пунктов на западе этого острова, на нескольких небольших островах архипелага была полностью разрушена жилая инфраструктура. Самолеты и корабли с гуманитарной помощью островному государству были направлены Австралией, Новой Зеландией, США, Южной Кореей, Францией и Японией, еще ряд стран оказали королевству финансовую помощь для ликвидации последствий удара стихии.