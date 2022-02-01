СМИ: хуситы заявили об обстреле командного штаба сил ОАЭ в Йемене

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало баллистической ракетой оперативный штаб вооруженной группировки под командованием Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в провинции Шабва. Как передает телеканал Al Masirah, об этом заявил во вторник официальный представитель ВС мятежников генерал Яхья Сариа.

"Удару подвергся осуществляющий командование в боестолкновениях в Шабве оперативный штаб эмиратского врага и его наемников, - сказал он. - Цель была поражена посредством баллистической ракеты, что привело к большому числу погибших и раненых в их рядах, в том числе среди эмиратцев".

Так называемая аравийская коалиция под командованием Саудовской Аравии и представители ОАЭ пока не комментируют эту информацию.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся свыше шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев (примерно 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых до недавнего времени оставалась Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. С середины января мятежники трижды обстреливали территорию ОАЭ, пригрозив наращивать масштаб этих атак, если эмираты не прекратят "агрессию в Йемене и его блокаду".