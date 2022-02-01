Предприниматели пикетируют Раду, добиваясь отмены кассовых аппаратов

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен предпринимателей вновь собрались во вторник у Верховной рады, требуя отмены обязанности устанавливать кассовые аппараты. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, на этот раз количество протестующих меньше, чем неделей ранее, когда предприниматели со всей страны съехались к парламенту с такими же требованиями.

Тем временем правительственный квартал усиленно охраняется полицейскими и бойцами Национальной гвардии.

Лидер движения предпринимателей Сергей Доротич накануне вечером обратился с видеообращением о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) настаивает на переносе или отмене акции в связи с визитами в Киев премьеров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого. В то же время, по его словам, акцию нельзя отменить, потому что люди из регионов выехали в Киев.

Массовая акция предпринимателей, состоявшаяся возле здания Рады на прошлой неделе, завершилась столкновениями с полицией, в результате которых 18 полицейских получили телесные повреждения, в том числе переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз. Кроме того, медики сообщили об обращении трех участников акции с телесными повреждениями. По информации полиции, протестующие вели себя агрессивно, пытались прорвать полицейскую ограду и попасть в здание парламента. При этом они применяли слезоточивый газ, жгли файеры и дымовые шашки, бросали в сторону полиции камни и другие предметы.

После акции спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент намерен отложить до конца года штрафы за отсутствие кассовых аппаратов для физических лиц - предпринимателей. Однако решение так и не было принято.

Согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и (или) программные регистраторы расчетных операций. Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости товаров, проданных с нарушением, за повторные нарушения - 150% стоимости товара.