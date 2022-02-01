В Киев из США доставили шестую партию вооружения за полторы недели

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Грузовой самолет из США доставил на Украину шестую партию вооружения с 22 января. Об этом во вторник сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

"Еще сутки не прошли, а мы выгружаем шестую птицу от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего на сегодня мы получили от США около 500 тонн оборонной техники! И это еще не конец", - написал он в Twitter. При этом Резников опубликовал фотографию грузового самолета, а также его содержимое с большим количеством ящиков.

В понедельник вечером министр сообщил о прибытии в Киев пятого самолета с 84 тоннами боеприпасов различного калибра.

Первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн прибыла на Украину из США 22 января. На следующий день в Киев доставили второй груз - американское оружие весом более 80 тонн. Еще через два дня, 25 января, на Украину прибыл третий самолет, с летальным вооружением. Еще 81 тонну боеприпасов разного калибра Киев получил из США 28 января. Отмечалось, что поставки вооружения происходят в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на сумму $200 млн.

Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое используется в Донбассе. Киеву поставляли вооружения, кроме США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Литва, Эстония, Чехия, Болгария, Румыния и Турция.