Суд Киева заочно арестовал экс-главу службы безопасности Януковича

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева в рамках дел о событиях на киевском "майдане" в 2013-2014 годах принял решение о заочном аресте Константина Кобзаря - бывшего начальника службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича. Это открывает возможность для начала процедуры его экстрадиции, сообщил во вторник офис генерального прокурора страны.

"Печерский районный суд Киева избрал бывшему заместителю начальника управления государственной охраны Украины - начальнику службы безопасности президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (в дистанционной форме - прим. ТАСС) в отношении него", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что решение суда предоставляет право стороне обвинения начать в отношении Кобзаря процедуру экстрадиции и провести досудебное расследование при отсутствии подозреваемого.

В прокуратуре отметили, что бывший начальник службы безопасности экс-главы государства подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц. "По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью укрывательства бывшего президента Украины на территории Российской Федерации незаконно пересек государственную границу Украины вместе с ним. При этом действуя в интересах экс-президента Украины, для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся", - утверждают в офисе генпрокурора Украины.

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице Украины обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. Генпрокуратура Украины возбудила против Януковича дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" обвинили и сотрудников спецподразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.