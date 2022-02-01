Свыше 700 ученых направили в ЕК протест против строительства Польшей стены на границе

ВАРШАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Свыше 700 ученых-экологов из Польши и других государств Евросоюза, а также стран Африки направили руководству Еврокомиссии письмо с протестом против строительства защитного забора на польской стороне границы с Белоруссией. Текст документа опубликован во вторник на сайте naukadlaprzyrody.pl.

"Мы призываем Еврокомиссию принять все возможные меры с целью немедленного прекращения строительства стены на польско-белорусской границе", - говорится в письме.

Представители научной общественности требуют немедленного проведения экспертизы возможного негативного влияния этого объекта "на ценные виды [животных] и природоохранные территории", в частности на Беловежскую Пущу.

Послание экологов адресовано лично председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, ее первому заместителю Франсу Тиммермансу, а также еврокомиссару по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниусу Синкявичюсу.

Свои подписи под документом поставили в числе прочих ученые Польской академии наук, профессора крупнейших польских университетов, сотрудники научных институтов, а также их коллеги из Швеции, Дании, Италии и других государств.

Строительство защитной стены на границе с Белоруссией для защиты от нелегальной миграции уже начато и должно завершиться в июне. Высота этого защитного сооружения составит 5,5 м, длина - 186 км. Стоимость объекта оценивается в 1,6 млрд злотых (около $400 млн).