Власти Швейцарии заявили, что не поставляют военные материалы Украине

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария не экспортирует военные материалы на Украину. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, имеются ли у Швейцарии планы отправки оружия на Украину, как это делают некоторые другие страны Запада, в частности США, он отметил: "В целом, швейцарское правительство не предоставляет оружие какой-либо стране. Более того, запросы частных компаний об экспорте военных материалов в государства, участвующие в вооруженных конфликтах, должны быть отвергнуты по закону". "Следовательно, нет экспорта военных материалов из Швейцарии на Украину", - констатировал Майенфиш.

Официальный представитель SECO вместе с тем воздержался от оценки действий государств, поставляющих оружие Киеву. Отвечая на вопрос, каково мнение Швейцарии о таких поставках в нынешней напряженной ситуации, он сказал: "Швейцария не может комментировать военный экспорт других стран".

Страны Запада оказывают Украине военную поддержку, в том числе направляя вооружение, которое используется в Донбассе. Как сообщил во вторник в Twitter глава министерства обороны Алексей Резников, грузовой самолет из США доставил на Украину шестую партию вооружения с 22 января. Такие поставки осуществляли, помимо США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Литва, Эстония, Чехия, Болгария, Румыния и Турция.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.