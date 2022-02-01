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Миссия наблюдателей от СНГ на конституционном референдуме в Белоруссии приступила к работе

Глава ЦИК Игорь Карпенко напомнил, что ранее в республике было сформировано 153 территориальных комиссии по референдуму

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Миссия наблюдателей от СНГ на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии приступила к работе, получив соответствующие удостоверения в Центризбиркоме республики.

"Сегодня мы вручили первые три удостоверения международных наблюдателей", - отметил глава ЦИК Игорь Карпенко, встречаясь с главой миссии от СНГ Леонидом Анфимовым.

Глава ЦИК напомнил, что ранее в республике было сформировано 153 территориальных комиссии по референдуму. "Идет процесс формирования участков для голосования, он должен завершиться сегодня. До 6 февраля должны быть сформированы участковые комиссии", - проинформировал Карпенко. Он также сообщил, что сейчас ЦИК совместно с Минздравом "дорабатывают вопросы, связанные с эпидемической ситуацией".

Миссию наблюдателей от СНГ на референдуме в Белоруссии возглавит замглавы Исполкома СНГ Ильхом Нематов, в ее состав войдут 100-120 человек.

В соответствии с указом президента Белоруссии, конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно будет с 22 по 26 февраля.

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