Команда Пашиняна выдвинула на пост президента Армении министра хай-тек промышленности

ЕРЕВАН, 1 февраля. /ТАСС/. Правящая партия Армении "Гражданский договор" приняла решение выдвинуть на пост президента страны кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна. Об этом во вторник сообщил журналистам спикер парламента Ален Симонян, который после отставки Армена Саркисяна начал временно исполнять обязанности главы государства.

"Очень сложно сказать, почему мы выбрали именно кандидатуру Ваагна Хачатуряна. После длительных дискуссий мы решили, что он должен стать президентом. Я сам думаю, что он будет очень хорошо исполнять свои обязанности", - отметил он.

По словам Симоняна, в правящей партии обсуждали несколько кандидатур на пост президента, "однако в итоге было принято решение выдвинуть Хачатуряна".

Во вторник утром спикер парламента Армении Ален Симонян после завершения семидневного срока подписал заявление об отставке Саркисяна, которое он представил 23 января. Согласно конституции страны, до выборов нового президента его обязанности будет исполнять спикер парламента.

Ваагн Хачатурян был назначен министром высокотехнологической промышленности в августе 2021 года. По образованию он экономист, в 1992-1996 гг. был мэром Еревана.

Новые выборы президента должны состоятся не раньше чем через 25 дней и не позже чем через 35 дней со дня принятия отставки главы республики. Поскольку в Армении парламентская форма правления, президента избирает парламент сроком на семь лет. Кандидатуры выдвигают парламентские фракции. В действующем составе парламента республики, который был сформирован по результатам внеочередных выборов 20 июня 2021 года, 107 депутатов. Большинство мест (71 мандат) у партии Пашиняна "Гражданский договор", у оппозиционных "Армении" и "Честь имею" - 29 и шесть соответственно.