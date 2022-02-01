Джонсон рассчитывает на телефонный разговор с Путиным 2 февраля

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Британский премьер-министр Борис Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во второй половине дня 2 февраля. Об этом сообщил во вторник официальный представитель главы британского правительства.

Ранее Даунинг-стрит рассчитывал, что такой разговор состоится 31 января, однако он был перенесен из-за того, что Джонсон несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками, происходившими в его резиденции на Даунинг-стрит в разгар коронавирусных ограничений в 2020 и 2021 годах.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в этот день такой разговор не планируется. Песков обратил внимание на то, что Москва не анонсировала телефонную беседу Путина и Джонсона, однако не исключил, что какие-то сроки будут согласованы.