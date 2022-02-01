Опрос: Зеленский в первом туре выборов президента Украины опередил бы Порошенко на 1%

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Действующий президент Украины Владимир Зеленский стал бы лидером первого тура выборов главы государства, если бы они проходили в ближайшее время. Его соперник - экс-президент Украины Петр Порошенко - стал бы вторым, проиграв чуть более 1%, свидетельствуют данные опубликованного во вторник опроса Центра Разумкова.

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, наибольшее количество голосов в первом туре получили бы Владимир Зеленский - 17,4% <...> и Петр Порошенко - 16,2%", - отмечается в сообщении социологической службы на ее сайте.

Третье место заняла бы экс-премьер Украины Юлия Тимошенко с результатом 6,9%. За ней расположился бы эск-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков с 5,5% поддержки. Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко имеет 4,7% электоральных симпатий. Остальные кандидаты получили бы меньше поддержки.

Центр Разумкова отмечает, что рейтинг Порошенко значительно вырос по сравнению, в частности, с показателями октября, когда он набирал 12,7% поддержки. Кроме того, большей симпатией стала пользоваться Тимошенко: ее популярность выросла с 5%.

Опрос проводился с 28 по 31 января. В нем приняли участие 1 206 респондентов из всех регионов Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

Второй срок Зеленского

Более половины жителей Украины не считают правильной идею выдвижения действующего президента страны Владимира Зеленского на второй срок, свидетельствуют данны опроса.

"62,5% опрошенных не поддерживают идею, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году", - проинформировала социологическая служба на своем официальном сайте.

В поддержку идеи баллотирования Зеленского на второй президентский срок высказались 18,6% респондентов, остальные не определились с выбором, отмечается в исследовании.

Опрос проводился с 28 по 31 января. В нем приняли участие 1 206 респондентов из всех регионов Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

24 января были представлены схожие результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Согласно этому исследованию, выдвижения Зеленского на второй срок не хотят 62,5% жителей страны, противоположного мнения придерживаются 30,3% респондентов.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году. Зеленский ранее не исключал, что будет участвовать в выборах главы государства, пояснив, что ему хотелось бы "закончить некоторые вещи".

