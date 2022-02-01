Глава МИД Испании заявил украинскому коллеге о готовности посетить Киев

МАДРИД, 1 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе о готовности посетить Киев. Об этом сообщила во вторник пресс-служба испанского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил своего испанского коллегу Хосе Мануэля Альбареса посетить Киев с официальным визитом во время телефонного разговора, который состоялся этим утром между двумя главами МИД, - отметили в ведомстве. - Альбарес продемонстрировал готовность совершить визит в ожидании, когда будут выбраны подходящие для обоих даты".

"В телефонном разговоре Кулеба и Альбарес коснулись ситуации напряженности на границах с Россией и Белоруссией, - уточнили в МИД. - Альбарес подтвердил своему коллеге твердую приверженность Испании суверенитету и территориальной целостности Украины, а также принципу мирного разрешения споров". "Оба министра упомянули усилия по диалогу, предпринимаемые в рамках НАТО и ОБСЕ для продвижения к деэскалации ситуации", - добавили в испанском министерстве.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.