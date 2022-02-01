Литва считает воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Воздушное пространство Белоруссии является небезопасным для полетов гражданской авиации. С таким утверждением выступил во вторник министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

"Совершенно очевидно, что белорусское воздушное пространство небезопасно для полетов гражданской авиации, так как оно управляется без соответствия мирным гражданским принципам Чикагской конвенции о международной гражданской авиации", - заявил он журналистам.

Литва, по словам главы ведомства, приветствует решение Международной организации гражданской авиации (ICAO) в свете получения новых данных продолжить расследование инцидента с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим 23 мая 2021 года из Афин в Вильнюс.

Инцидент и последствия

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая 2021 года приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta. Он был задержан, также была задержана гражданка РФ София Сапега.

После инцидента с самолетом Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией сообщества, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.