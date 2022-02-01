Экс-премьера Финляндии Матти Ванханена избрали новым председателем парламента

ХЕЛЬСИНКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Финляндии Матти Ванханен избран на пост председателя финского парламента. Об этом сообщила во вторник парламентская пресс-служба.

"Парламент начал весеннюю сессию 1 февраля выборами председателя и его двух заместителей. Новым председателем стал Матти Ванханен, работу на должностях заместителей продолжат Антти Ринне и Юхо Ээрола", - говорится в сообщении.

Занимавшая должность председателя в течение последних более полутора лет Ану Вехвиляйнен ранее сообщила, что не будет претендовать на продолжение работы на этом посту.

66-летний Ванханен в 2003-2010 годах занимал пост главы финского правительства, его кандидатура неоднократно выдвигалась на пост президента страны. В 2019-2020 годах он также работал на должности председателя парламента, после чего некоторое время был главой Минфина.