Министр обороны Украины и делегация Европарламента обсудили вопросы безопасности

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с делегацией Европарламента ситуацию с безопасностью в регионе и потребности в вооружении.

"Было очень приятно встретиться с делегацией Европарламента в Киеве. Обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе и потребности в оборонном вооружении", - написал министр во вторник. Он также поблагодарил европарламентариев "за солидарность и поддержку".

Как сообщила пресс-служба горсовета Мариуполя, девять членов Европарламента, находящиеся на Украине, в понедельник посетили воинскую часть и торговый порт в городе. Глава делегации, председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер сообщил, что во время визита члены Европарламента интересовались ситуацией в Азовском море. Глава подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо отметила, в частности, что поддержка Украины осуществляется путем предоставления дополнительного финансирования и оборудования, которое повысит устойчивость страны. "Делаем все для понижения эскалации. Украина должна иметь [возможность сделать] свой выбор будущего и своих союзников", - сказала она.

26 января пресс-служба Европарламента сообщила о том, что делегация Европарламента отправится 30 января на Украину "для сбора информации о кризисе".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.