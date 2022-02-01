Индия и Евросоюз провели консультации по безопасности на море

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 февраля. /ТАСС/. Индия и Евросоюз (ЕС) провели во вторник консультации по вопросу безопасности на море. Об этом сообщил МИД республики.

Второй по счету диалог по данному вопросу прошел в виртуальном формате. "Стороны обсудили сотрудничество, в том числе в области осведомленности о морской сфере, наращивание потенциала и совместные морские учения", - говорится в сообщении. Участники консультаций затронули такие вопросы, как подготовка политики, описывающей стратегию сотрудничества ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, и индийская инициатива в этом регионе.

В МИД подчеркнули, что "Индия и ЕС привержены свободному, открытому, инклюзивному и основанному на правилах морскому порядку в Индо-Тихоокеанском регионе, подкрепленному уважением к территориальной целостности и суверенитету, демократии, верховенству закона, свободе судоходства и мирному решению споров в соответствии с международным правом".