WSJ: США и их союзники усомнились в надежности ФРГ в контексте кризиса на Украине

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Жесткая позиция США, Великобритании и стран Восточной Европы по отношению к России не находит положительного отклика в Берлине, из-за чего власти этих стран испытывают сомнения в надежности ФРГ как партнера в условиях роста напряженности на Украине. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

"Легко объяснить одно решение или одно положение политики, но когда все складывается воедино, возникает впечатление, что Германия не ведет себя как надежный партнер. Есть ощущение, что Германия не только колеблется, но и пытается помешать оказанию помощи [Украине]", - приводятся слова пожелавшего сохранить анонимность высокопоставленного американского дипломата. Как поясняет газета, ФРГ отказалась поставлять на Украину летальное вооружение, не позволяла партнерам по НАТО отправлять туда оружие немецкого производства. Ее дипломаты выступали за выработку исключений в проекте западных санкций против Москвы, чтобы Берлин смог продолжить покупать российский газ.

Подобная позиция Германии вызывает неприятие в Великобритании, странах Балтии, Польше, на Украине. "Иллюстрацией степени недоверия между союзниками" стало нежелание Великобритании направлять свои самолеты с поставками для Украины через территорию Германии, пишет газета. По словам британских властей, они опасались, что получение разрешения для такого перелета могло бы затянуться. Мэр Киева Виталий Кличко возмутился тем, что Германия направила Украине каски, а не боевое оружие.

Собственные интересы и принципы Германии

Умеренность Германии продиктована ее зависимостью от российского газа, продолжительной историей деловых отношений с Москвой и приверженностью пацифизму, в особенности, когда речь идет о странах бывшего СССР, пишет газета. На Россию приходятся почти половина импорта газа Германии и четверть импорта нефти, причем зависимость от углеводородов сформировалась из-за отказа Берлина от развития атомной энергетики около 20 лет назад, указывает The Wall Street Journal. Крайняя осторожность германских властей в вопросе поставок летального вооружения на Украину вызвана историей Второй мировой войны, поясняет газета.

США с их союзниками вряд ли смогут изменить политику Берлина в ситуации вокруг Украины, считает бывший американский дипломат Джон Корнблюм, проработавший в Германии почти 40 лет. "Германия в своих собственных глазах предстает самодостаточной страной и надежным партнером. Проблема в том, что с этим не согласны в других странах Европы и США", - сказал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.