Начальник генштаба ВС Чехии и главнокомандующий ВС Украины обсудили сотрудничество армий

ПРАГА, 1 февраля. /ТАСС/. Начальник генштаба ВС Чехии Алеш Опата и главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, находящийся здесь с визитом, обсудили перспективы военного сотрудничества своих стран. Об этом сообщила во вторник журналистам представитель чешского генштаба Властимила Циприсова.

"Начальник генштаба ВС Чехии Алеш Опата и главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный провели переговоры, на которых речь шла об углублении сотрудничества армий обеих стран, включая проведение совместного обучения военнослужащих. Чехия намерена помочь Украине в реализации реформы ее ВС и укреплении их боеспособности", - отметила она.

Стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в восточноевропейском регионе в свете положения на российско-украинской границе. Обсуждались планы участия чешских и украинских военных в международных учениях. Опата, согласно Циприсовой, особо отметил, что Украина является важным партнером НАТО в Восточной Европе. Залужный во вторник также должен встретиться с руководством министерства обороны Чехии.