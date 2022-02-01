Сейм Литвы просит ЕС оценить пребывание российских военных на территории Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы обратился к руководству ЕС с просьбой оценить угрозы безопасности, которые якобы исходят от пребывания на территории Белоруссии участвующих в совместных учениях российских военных. Как сообщил журналистам инициатор обращения европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, заявление об этом во вторник подписали 77 из 141 депутата.

"Размещение в Белоруссии российских подразделений угрожает [безопасности] Украины, Польши, Литвы, Латвии и всей Европы", - говорится в послании главам Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и Роберте Метсола.

Литовские политики в очередной раз повторили свои установки о нелегитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко и намерениях Москвы взять Белоруссию под свой контроль. "Продолжающееся пребывание в Белоруссии российский войск по просьбе незаконного режима Лукашенко должно быть оценено как оккупация Белоруссии, что особенно важно на фоне продолжающегося диалога ЕС и США с Россией", - заявили литовские парламентарии, подписавшие обращение.

Как сообщило во вторник Минобороны РФ, мотострелковая бригада Восточного военного округа Вооруженных сил России в ходе учений развернулась в Белоруссии на полигоне "Брестский". В ходе совместных учений "Союзная решимость - 2022" будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.