США заявили, что не наращивают вооружения в Европе в контексте ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы США не занимаются наращиванием вооружений и запасов на своих складах и базах в Европе в связи с нынешней ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил во вторник на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, глава Командования материально-технического обеспечения Сухопутных войск США генерал Эдвард Дейли.

"Мы ничего не делали, чтобы переместить запасы, отталкиваясь от гипотетических сценариев, касающихся того, что в настоящее время происходит в Европе", - заверил военачальник.

Он также отрицательно ответил на просьбу пояснить, перебрасывает ли вверенное ему командование оружие, военную технику и запасы в Европу, исходя из потенциально возможного размещения вскоре на континенте дополнительных американских воинских подразделений. "Когда вы говорите о размещении [вооружений и припасов] для поддержки конкретной операции или гипотетической ситуации на Украине, я бы сказал нет. В настоящее время Сухопутные войска [США] лишь продолжают заниматься тем, чем они занимаются каждодневно", - заявил Дейли. Генерал уточнил, что его высказывания не распространяются на наблюдаемое в последнее время расширение объемов американской военной помощи Киеву. "Об этом, разумеется, известно всем", - сказал по данному поводу Дейли.

"Для нас речь идет просто о нормальном ведении дел в мире. Мы продолжаем выполнять каждодневные операции, которыми занимается Командование материально-технического обеспечения Сухопутных войск на основании наставлений министра [сухопутных войск США Кристин Уормут] и начальника [штаба Сухопутных войск генерала Джеймса Макконвилла]", - добавил Дейли.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подверг 28 января критике Запад за использование риторики о будто бы надвигающемся вторжении. "Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже открыто, недипломатическим языком говорят, что завтра у нас война", - констатировал президент. "В Англии, Германии, Франции, Литве, из средств массовой информации складывается впечатление, что у нас война, что у нас идут войска по дорогам, у нас мобилизация. А это не так. Нам не нужна эта паника", - отметил Зеленский.