Министр обороны Великобритании заявил, что посетит Москву 11 февраля

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что посетит Москву на следующей неделе, где встретится с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее информации, ожидается, что визит Уоллеса в Москву состоится 11 февраля.

17 января Уоллес в контексте ситуации вокруг Украины заявил, что пригласил Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов, касающихся общих обеспокоенностей в сфере безопасности. 21 января министр обороны РФ направил британскому коллеге приглашение посетить Москву, подтвердив готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и напомнив, что в Лондоне прошла последняя встреча глав оборонных ведомств двух стран.

В настоящее время также готовится визит в Москву главы Форин оффиса Лиз Трасс. По ее словам, она совершит поездку в Россию "в ближайшие две недели". Главы МИД Соединенного Королевства не посещали Россию с декабря 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который сейчас возглавляет британское правительство.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.