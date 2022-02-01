Суд Киева арестовал бывшего полицейского по подозрению в подготовке беспорядков

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева взял под стражу бывшего полковника полиции Юрия Голубана по подозрению в подготовке массовых беспорядков в столице и ряде других городов. Об этом стало известно во вторник по итогам заседания суда, выдержки из трансляции которого опубликованы на сайте издания "Общественное".

Сам подозреваемый заявил, что непричастен к тому, в чем его обвиняют, и назвал происходящее провокацией. Суд взял его под стражу без права внесения залога.

Днем ранее Министерство внутренних дел Украины сообщило о пресечении попытки организации массовых беспорядков в Киеве и других городах. По данному делу был задержан Голубан как организатор и его помощник, а также подозреваются и другие лица. В понедельник вечером первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в интервью телекомпании Си-эн-эн заявил, что власти проводят допросы и сбор доказательств, чтобы установить связь задержанных граждан Украины с Россией. По словам Енина, задержанные тесно связаны с вооруженными формированиями на востоке страны, в частности с ранее действовавшим там батальоном "Восток".

Енин отметил, что задержанные подозреваются в подготовке акций протеста у офиса президента Украины, а также в приграничных с Россией городах с целью дестабилизации обстановки в стране.