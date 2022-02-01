Националисты пикетируют телеканал "Наш" в Киеве

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Около сотни представителей организации "Национальный корпус" во вторник вечером пикетируют в Киеве телеканал "НАШ", обвиняя его в пророссийских взглядах.

Как сообщает "НАШ", праворадикалы испортили рекламный баннер с логотипом телеканала, наклеив туда эмблему армии России. "По закону - это пропаганда органов государственной власти страны-агрессора и карается уголовной ответственностью", - написал ведущий телеканала Максим Назаров в Telegram-канале, опубликовав испорченный баннер.

Это уже далеко не первый пикет канала националистами. Ранее они неоднократно пытались штурмовать офис телеканала с требованием вообще его закрыть. В свою очередь Национальный совет по вопросу телевидения и радиовещания ранее принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Наш" за трансляцию высказываний, которые якобы содержали "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям"

Телеканал "Наш" принадлежал семье Евгения Мураева, который в 2012-2019 годах был депутатом Верховной рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году - от партии "Оппозиционный блок". В прошлом году он передал управление каналом трудовому коллективу.