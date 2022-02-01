Берлин не ответил на просьбу Таллина о передаче Киеву германских гаубиц

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ не дало властям Эстонии никакого официального ответа на просьбу о передаче Украине гаубиц германского производства. Это подтвердила в опубликованном во вторник интервью газете Politico премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Мы не получили никакого официального ответа", - сказала по этому поводу глава правительства.

Она заверила, что не выступает против диалога Запада с Россией. Одновременно Каллас заявила, что "есть разница между диалогом и переговорами", фактически призвав к отказу от заключения с Москвой договоренностей, которые бы позволили преодолеть кризис в сфере безопасности в Евроатлантике. "Цель России - получить соглашения, но у них (россиян - прим. ТАСС) нет намерения выполнять соглашения, если посмотреть на соглашения, которые они заключали [в прошлом]", - утверждала премьер.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. Но Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, а также США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" Москве. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей". Берлин блокирует передачу Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Как указали в военном ведомстве ФРГ, проверка поставок гаубиц пока продолжается.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг 28 января критике Запад за использование риторики о будто бы надвигающемся вторжении. "Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже открыто, недипломатическим языком говорят, что завтра у нас война", - констатировал президент. "В Англии, Германии, Франции, Литве, из средств массовой информации складывается впечатление, что у нас война, что у нас идут войска по дорогам, у нас мобилизация. А это не так. Нам не нужна эта паника", - отметил Зеленский.