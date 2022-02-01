В ООН выступили за диалог и деэскалацию в ситуации вокруг Украины

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Диалог и деэскалация остаются единственными путями выхода из кризиса вокруг Украины. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя развитие событий на этом направлении.

"Диалог и деэскалация остаются единственными возможностями", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления представителей России и США на этот счет, прозвучавшие во вторник.

"Мы приветствуем любые усилия заинтересованных сторон по продвижению диалога, направленного на достижение урегулирования", - добавил Хак.