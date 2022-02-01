Великобритания направит дополнительно $1,3 млрд на развертывание спутниковой группировки

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании направит дополнительно £968 млн ($1,3 млрд) на развертывание спутниковой группировки в космосе в ближайшие десять лет. Как сообщило 1 февраля Минобороны Соединенного Королевства, всего на реализацию новой стратегии космической обороны будет выделено £1,4 млрд ($1,9 млрд).

Отмечается, что £61 млн ($82,3 млн) из общего пакета средств пойдут на изучение технологий лазерной коммуникации "для передачи данных из космического пространства на Землю со скоростью, эквивалентной сверхбыстрой широкополосной связи". В британском военном ведомстве уточнили, что сумма £1,4 млрд в рамках стратегии космической обороны станет дополнением к £5 млрд ($6,7 млрд), которые ранее были направлены на модернизацию возможностей группировки военных спутников связи Skynet.

"Важно, что мы продолжаем расширять границы наших амбиций в сфере космической обороны, усиливая нашу военную устойчивость и национальную безопасность. Эти значительные вложения помогут гарантировать, что Великобритания остается в авангарде космических инноваций и на шаг впереди наших конкурентов", - заявил министр обороны королевства Бен Уоллес.