Президент Гвинеи-Бисау заявил, что ситуация в стране находится под контролем

ТАСС, 1 февраля. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во вторник сообщил, что чувствует себя хорошо, а ситуация в стране находится под контролем. Соответствующее заявление размещено на его странице в Twitter.

"Я чувствую себя хорошо, - отмечается в тексте. - Ситуация находится под контролем правительства". Учетная запись, которая, предположительно, принадлежит главе государства, не является верифицированной.

"В Бисау возвращается спокойствие", - в то же время указывается на странице президента в Facebook, которая отмечена как подтвержденная. Публикация сопровождается фотографиями, на которых изображен Эмбало, беседующий с людьми в военной форме.