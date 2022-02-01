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Президент Гвинеи-Бисау заявил, что ситуация в стране находится под контролем

Сисоку Эмбало также сообщил, что с ним все в порядке

ТАСС, 1 февраля. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во вторник сообщил, что чувствует себя хорошо, а ситуация в стране находится под контролем. Соответствующее заявление размещено на его странице в Twitter.

"Я чувствую себя хорошо, - отмечается в тексте. - Ситуация находится под контролем правительства". Учетная запись, которая, предположительно, принадлежит главе государства, не является верифицированной.

"В Бисау возвращается спокойствие", - в то же время указывается на странице президента в Facebook, которая отмечена как подтвержденная. Публикация сопровождается фотографиями, на которых изображен Эмбало, беседующий с людьми в военной форме.

Теги
Гвинея-БисауСисоку Эмбало, Умару Эль-Моктар
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