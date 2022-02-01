Кирби заявил, что у Пентагона нет новых объявлений касательно переброски сил США в Европу

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США пока не располагает никакими объявлениями касательно переброски американских военнослужащих в Европу из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"На сегодняшний день у нас нет объявлений по указам о развертывании или перемещении войск применительно к ситуации на Украине", - сказал он.

Представитель американского оборонного ведомства отказался назвать страны, в которые могут быть направлены войска, однако заявил, что США "ведут с ними тесные консультации", и пообещал, что если решение о переброске американских военнослужащих будет принято, то Пентагон будет "настолько прозрачен, насколько это возможно".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.