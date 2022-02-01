Президент Румынии выступил в защиту языковой идентичности этнических румын на Украине

БУХАРЕСТ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил во вторник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в защиту языковой идентичности проживающих на Украине этнических румын. Сообщение об этом размещено на сайте президентской администрации.

"Президент Клаус Йоханнис уделил значительное время в телефонном разговоре решению проблем, связанных с правами лиц, относящихся к румынскому меньшинству на Украине, особенно в отношении защиты языковой идентичности <...>, - указывается в сообщении. - В этом смысле президент Румынии повторил, что ожидает, исходя из признания идентичности между румынским языком и так называемым молдавским языком, подтвержденного украинской стороной в апреле 2021 года, что Украина официально признает, что молдавский язык не существует".

Йоханнис приветствовал возобновление в 2021 году переговоров на уровне секретарей смешанной межправительственной комиссии по защите прав лиц, относящихся к национальным меньшинствам, и подчеркнул необходимость получения как можно быстрее конкретных результатов, что позволило бы подписать новый протокол, а также возобновить пленарные заседания комиссии.

Главы двух государств провели углубленный обмен мнениями о ситуации с безопасностью в регионе, отмечается также в сообщении. "Президент Клаус Йоханнис указал на недопустимость угрозы применения силы и попыток подорвать нынешние параметры европейской архитектуры безопасности, а также попытки восстановления сфер влияния и подтвердил поддержку Румынией права Украины выбирать собственную внешнюю политику и политику безопасности", - подчеркнула президентская администрация.