Националисты возвели баррикады возле телеканала "Наш" в Киеве и угрожали журналистам

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Около сотни представителей организации "Национальный корпус" во вторник вечером провели акцию протеста возле телеканала "Наш" в Киеве, угрожая смертью журналистам.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, радикалы выстроили баррикады на выходе из съемочного павильона телеканала, написали на стенах нецензурные слова, облили двери и фасад здания красной краской, жгли фаеры и выкрикивали антироссийские лозунги. Несмотря на то, что националисты вели себя агрессивно, полиция бездействовала.

Устроив беспорядки возле здания телеканала, националисты разошлись, объявив акцию бессрочной. Они пообещали вернуться в среду.

Это уже далеко не первый пикет канала националистами. Ранее они неоднократно пытались штурмовать офис телеканала с требованием вообще его закрыть. В свою очередь Национальный совет по вопросу телевидения и радиовещания ранее принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Наш" за трансляцию высказываний, которые якобы содержали "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям".

Телеканал "Наш" принадлежал семье Евгения Мураева, который в 2012-2019 годах был депутатом Верховной рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году - от партии "Оппозиционный блок". В прошлом году он передал управление каналом трудовому коллективу.