Псаки заявила, что США не рассматривают вариант отправки своих войск на Украину

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не рассматривают вариант применения своих вооруженных сил на Украине в случае начала боевых действий на ее территории. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили уточнить, может ли Вашингтон пойти на одностороннее использование военной силы для поддержки Киева в случае потенциальной агрессии России против Украины, на которую не распространяется обязательство обеспечения коллективной обороны НАТО, поскольку республика не является членом альянса. "Вы имеете в виду отправку американских войск на Украину?" - уточнила Псаки. Услышав утвердительный ответ репортера, официальный представитель американского лидера заявила: "Нет".

О том, что США не изучают идею применения военной силы на фоне резких разногласий с Россией, в том числе по Украине, однозначно говорил еще в начале декабря и американский президент Джо Байден.

Кроме того, Псаки подтвердила, что правительство Соединенных Штатов ведет консультации о поставках природного газа в Европу как с некоторыми государствами, так и с отдельными энергетическими компаниями. "Мы ведем переговоры не только со странами, но и с поставщиками относительно того, как ликвидировать какой бы то ни было дефицит природного газа, который может возникнуть, если состоится вторжение", - сказала представитель Белого дома.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.