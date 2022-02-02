СМИ: Египет и Южная Корея договорились о совместном производстве гаубиц нового типа

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Египта и Южной Кореи договорились о совместном производстве самоходных гаубиц нового типа EGY k9A1 на территории арабской республики. Соответствующий документ подписали во вторник в Каире египетский министр обороны и военной промышленности Мухаммед Ахмед Заки и глава южнокорейского Управления программ оборонных закупок (DAPA) Кан Ын Хо, сообщила в своей электронной версии местная газета "Аль-Ахрам".

Как уточняется, производство современных артиллерийских орудий будет осуществляться на предприятиях оборонной промышленности Египта совместно с южнокорейской компанией Hanwha Defense.

Помимо этого, между представителями властей обеих стран были подписаны два меморандума о взаимопонимании в области военного сотрудничества и материально-технического обеспечения.

Выступавший на церемонии глава оборонного ведомства арабской республики подчеркнул, что руководство страны "придает большое значение военной индустриализации и развитию систем вооружения, так как это одна из важнейших составляющих боевой мощи вооруженных сил". В свою очередь Кан Ын Хо выразил удовлетворение нынешним уровнем военного сотрудничества между Южной Кореей и Египтом. По его словам, совместное производство самоходных гаубиц EGY k9A1 послужит "более тесной координации между двумя странами".

Как отмечается, подписанные документы стали результатом взаимодействия египетских и южнокорейских властей на полях состоявшейся в Каире с 29 ноября по 2 декабря прошлого года Международной выставки оборонной промышленности и вооружений EDEX 2021 (Egypt Defence Expo).

Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на DAPA сообщало о подписании между Hanwha Defense и Министерством обороны и военной промышленности Египта контракта на поставку самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder на сумму более $1,65 млрд. Как уточнило агентство, таким образом, арабская республика станет первой страной в Африке и восьмым государством в мире, где на вооружении будут стоять южнокорейские САУ K9.