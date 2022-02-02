Глава администрации президента Перу подал в отставку вслед за премьер-министром

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 февраля. /ТАСС/. Руководитель администрации президента Перу Карлос Хаико Карранса во вторник подал в отставку. Днем ранее об уходе со своего поста заявила председатель правительства южноамериканской республики Мирта Васкес.

В заявлении, размещенном на его странице в Twitter, чиновник указал на "отсутствие строгой дисциплины выполнения регламентов и процедур" и неорганизованность работы администрации. "Этот беспорядок привел к серьезным ошибкам в управлении и принятии решений, которые могли создать простор для коррупции", - говорится в документе.

Карранса также указал на наличие подобия "теневого кабинета" советников главы государства, что создает сложности в управляемости страной и риски для стабильности. По его словам, ранее члены правительства, парламентарии, представители гражданского общества и СМИ неоднократно указывали главе государства на необходимость сменить своих ближайших советников, однако эти призывы были проигнорированы.

Ранее президент Перу Педро Кастильо принял решение об обновлении состава Совета министров республики после того, как председатель правительства Васкес подала заявление об отставке. Как сообщает радиостанция "Эре-пе-пе", одной из причин ухода политика стал факт "наличия в окружении главы государства "неадекватной группы советников".