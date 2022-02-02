Постпред при ООН заявила, что США готовы к контактам с Россией на всех уровнях

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к контактам с Россией по ситуации вокруг Украины на всех уровнях. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире телеканала MSNBC.

"Президент [США Джо] Байден уже дважды разговаривал с президентом [РФ Владимиром] Путиным. Хотя мне ничего не известно о планах новой встречи, могу сказать, что мы готовы к продолжению дискуссий на всех уровнях", - ответила она на вопрос о том, планируются ли в ближайшее время новые встречи глав внешнеполитических ведомств или лидеров двух стран, посвященные ситуации вокруг Украины и российским обеспокоенностям в сфере безопасности.

"С самого начала мы ясно сказали, что хотим, чтобы Россия нашла решение за столом переговоров, а не на поле боя", - добавила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что слова президента РФ Владимира Путина о том, что озабоченности Москвы в сфере безопасности были проигнорированы, стали знаком того, что дискуссии между Соединенными Штатами и Россией по этому вопросу продолжаются.

"Это знак того, что дискуссии между нами продолжаются. Мы были рады вчера провести заседание Совета Безопасности ООН, чтобы услышать от России, что они делают на Украине. Совет призвал их к дипломатическому пути", - заявила она в ответ на просьбу прокомментировать слова российского лидера о том, что озабоченности РФ были проигнорированы.

Томас-Гринфилд добавила, что не считает эти слова "тревожным знаком", как их охарактеризовала ведущая интервью журналистка.

"Мы также ясно сказали России, что готовы выслушать их обеспокоенности в сфере безопасности, готовы выслушать обеспокоенности Украины в сфере безопасности, - это у них на границе стоят 100 тыс. солдат", - утверждала Гринфилд.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин заявил, что Москва продолжает анализировать ответы Вашингтона и Брюсселя, "но уже сейчас понятно, <...> что принципиальные озабоченности оказались проигнорированы". Президент напомнил, что в свое время Россию обманули, пообещав "не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм", и что "политика открытых дверей", от которой альянс не намерен отказываться, юридически нигде не закреплена.

В понедельник прошло заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Украины и инициированное США. Россия и Китай выступали против его проведения, пояснив, что обсуждение беспочвенных обвинений ведет только к росту уровня напряженности. Каких-либо конкретных результатов заседание не принесло. США, Украина и их сторонники в Совбезе вновь выступили с обвинениями в адрес России, которая их опровергла. Ранее Томас-Гринфилд заявила, что страна оценивает прошедшее заседание как полный успех.