СМИ: Ллойд Остин обсудит с союзниками по НАТО Россию и Украину

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин отправится в феврале в Европу, чтобы встретиться с союзниками по НАТО в свете ситуации вокруг Украины и переговоров с Россией. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби корреспондент радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Карла Бэбб.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Министр обороны Остин отправится в Европу позднее в этом месяце, чтобы встретиться с союзниками по НАТО в условиях трений с Россией по поводу Украины, сказал мне пресс-секретарь Пентагона в интервью для "Голоса Америки", - написала она на своей странице в Twitter. По словам Бэбб, Остин примет участие во встрече министров обороны стран НАТО 16-17 февраля.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают, помимо прочего, отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошло несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-либо договоренностях объявлено пока не было. На Западе при этом заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для Москвы уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.