Сухопутные войска США модернизируют свои вооружения на складах за рубежом

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Сухопутные войска США ведут масштабную модернизацию своего оружия, военной техники и иного имущества, размещенного для долговременного хранения на крупных складах и арсеналах за рубежом, прежде всего в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщил во вторник на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, глава Командования материально-технического обеспечения Сухопутных войск США генерал Эдвард Дейли.

По словам военачальника, вверенное ему командование работает над тем, чтобы, "во-первых, гарантировать, что заранее размещенные [в других странах] запасы Армии [так в США официально называются Сухопутные войска] модернизированы и включают самую смертоносную, самую современную технику". "Вторым моментом является то, что мы хотим применять это [складированные за границей военные запасы], использовать в ходе учений. За счет этого создается мышечная память. За счет этого достигается быстрота использования, если нам пришлось бы действовать таким образом в условиях давления, в условиях борьбы [с потенциальным противником]", - подчеркнул генерал. Согласно изложенной им информации, в прошлом на таких складах размещались в качестве неприкосновенного запаса зачастую устаревшие вооружения и техника, которые к тому же нельзя было использовать на учениях.

Кроме того, продолжал Дейли, Пентагон изучает вопросы о том, в каких именно регионах земного шара целесообразнее заблаговременно держать те или иные конкретные системы оружия и военной техники. "<...> И я бы лишь сказал вам, что мы все еще вырабатываем некоторые решения о позиционировании [такого военного имущества]", - отметил генерал. "Я чувствую себя более комфортно в плане того, где [именно] в Европе мы поместили [такие запасы] и где мы планируем размещать [их]", - сказал Дейли, не вдаваясь в детали. Он, впрочем, подтвердил, что речь идет не только о Европе, но и зонах оперативной ответственности Центрального командования (Ближний Восток и Северная Африка), а также Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США. "И мы [теперь] используем это [складируемое оружие и технику] на учениях. Мы использовали это на [крупных] учениях Defender в Европе, на учениях Pacific Pathways в Тихом океане", - добавил Дейли.

Генерал также уточнил, что, принимая во внимание имеющуюся у него информацию, он не ожидает приказов о "перемещении запасов с одного театра [военных действий] на другой".