Байден утвердил координатора для расследования случаев "гаванского синдрома"

ТАСС, 2 февраля. Президент США Джо Байден утвердил должность "координатора по аномальным медицинским инцидентам", в том числе для реагирования на проявления "гаванского синдрома" у граждан США. Об этом сообщается в меморандуме главы государства, опубликованном во вторник на сайте Белого дома.

"Настоящим назначаю старшего директора разведывательных программ Совета национальной безопасности межведомственным координатором по аномальным медицинским инцидентам", - говорится в документе. При этом имя человека, который займет данный пост, не называется.

Согласно информации из документа, координатору необходимо будет обновить руководство для сотрудников, которые подвержены риску "аномальных медицинских инцидентов". Обновленные рекомендации должны быть опубликованы не позже 25 февраля.

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.