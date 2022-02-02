Трамп считает, что администрация Байдена должна показывать силу в ситуации с Украиной

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что нынешняя американская администрация Джо Байдена должна демонстрировать силу в ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил во вторник, выступая в эфире телеканала Newsmax.

"Нам нужно показывать силу", - сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего о том, что бы он посоветовал Байдену в ситуации с Украиной. При этом бывший американский лидер выразил мнение, что при нем подобное развитие событий "было бы немыслимо". "Этого бы просто не произошло", - отметил он.

При этом республиканец в очередной раз обрушился с критикой на Байдена, заявив, что США при нем "потеряли уважение". "Они уважали нашу страну, и, честно говоря, год назад они уважали нашего лидера", - изложил свою точку зрения Трамп, не пояснив, чьего именно уважения американцы лишились при нынешней администрации.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Расшифровка разговора Байдена и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы познакомиться с расшифровкой телефонного разговора нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 27 января.

"Мне было бы интересно увидеть [расшифровку этого звонка], - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, надо ли ее опубликовать. - Я думаю, что звонок был примерно таким, как о нем говорят. Не думаю, что это что-то изменит. Но было бы интересно ее увидеть".

По сообщениям СМИ, в том числе поддерживающего демократов телеканала CNN, последний телефонный разговор Байдена и Зеленского прошел неудачно. Как сообщается, лидеры двух стран не сошлись в оценке угрозы "российского вторжения". Зеленский якобы заявил, что раз США считают вторжение неизбежным, им следовало бы направить Киеву современную боевую технику, однако получил отказ.

В 2019 году демократы потребовали у Трампа, занимавшего тогда пост президента США, предоставить расшифровку его телефонных разговоров с Зеленским, в ходе которых Трамп якобы оказывал давление на Киев с целью возобновления расследования в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена. На основании этих подозрений Палата представителей Конгресса США начала процесс импичмента Трампа. Однако позднее он был полностью оправдан.