Турция нанесла удары по позициям Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии

АНКАРА, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции подтвердило в среду, что ВВС республики нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и Сирии.

"В соответствии с нормами международного права, статьей 51 Устава ООН, предусматривающей неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в рамках осуществления права на самооборону, и резолюциями Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом была проведена воздушная операция в регионах Дерик, Синджар и Караджак на севере Ирака и севере Сирии. Были нанесены удары по убежищам, схронам, пещерам, туннелям, складам боеприпасов, а также по штабам и тренировочным лагерям боевиков", - отмечается в заявлении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что "после выполнения боевого задания все самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования".

Между тем в ночь со вторника на среду телеканал Alsumaria сообщил, что турецкие истребители обстреляли позиции РПК в провинции Эрбиль на севере Ирака, в результате этих ударов есть погибшие и раненые.

Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности. ВС Турции периодически наносят точечные удары в Ираке по объектам, где у этой организации расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год. Багдад в свою очередь осуждает действия турецких военных, называя их нарушением суверенитета Ирака.