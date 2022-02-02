Депутат парламента Казахстана предложил ввести продуктовые карты для малообеспеченных

НУР-СУЛТАН, 2 февраля. /ТАСС/. Депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана из фракции правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") Аманжан Жамалов предложил ввести бесплатные продуктовые карты для малообеспеченных слоев населения до стабилизации экономической ситуации в стране.

"Ситуация в мире складывается таким образом, что самые ценные товары - это продукты питания. Цены на них растут двухзначными цифрами. Никакая индексация и повышение зарплат не успеет за таким ростом цен", - сказал он в среду на заседании законодательного органа, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра республики.

По словам парламентария, в первую очередь под ударом оказались семьи с низкими доходами. Согласно статистике, которую привел Жамалов, к малообеспеченным относятся семьи с доходом ниже 25 тыс. тенге ($57,5) на каждого члена семьи.

"Для такой категории населения временно до стабилизации экономики необходимо рассмотреть введение бесплатных продуктовых карт, по которым можно будет купить казахстанские продукты питания, их введение нужно привязать к внедрению цифрового социального кошелька", - пояснил депутат.

Он констатировал, что многие критикуют продуктовые карточки, называя их "возвратом в СССР". "Но продуктовые карты - это важный инструмент социальной поддержки во многих странах, в том числе даже в США. В России также прорабатывается введение продуктовых талонов для бедных слоев населения", - указал парламентарий.