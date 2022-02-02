Парламент Киргизии одобрил отставку глав Верховного суда и Конституционной палаты

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Депутаты национального парламента Киргизии одобрили отставку председателя Верховного суда Нургуль Бакировой и руководителя Конституционной палаты Карыбека Дуйшеева. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе высшего законодательного органа страны.

"Депутаты в ходе заседания одобрили отставку руководителей Верховного суда и Конституционной палаты", - заявила представитель пресс-службы.

По ее словам, решение было принято единогласно.

В конце января Бакирова и Дуйшеев объявили о намерении уйти с занимаемых ими должностей по собственному желанию и направили соответствующие заявления в национальный Совет судей. Шаг Бакировой в Верховном суде объясняли переходом Киргизии к новому порядку формирования этого органа в соответствии с изменением конституции.

В среду Совет судей Киргизии выдвинул кандидатуру Замирбека Базарбекова на пост главы Верховного суда и кандидатуру Эмиля Осконбаева на пост главы Конституционной палаты. Парламент планирует рассмотреть вопрос об утверждении их на данные должности в ходе намеченного на 3 февраля заседания.