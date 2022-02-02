Власти Польши готовятся к возможному наплыву беженцев из Украины

ВАРШАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Польши принимают во внимание возможность массового наплыва граждан Украины в республику и готовятся к этому сценарию. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.

Отвечая на вопрос о потенциальных беженцах из Украины, представитель Бюро указал, что "такие варианты принимаются во внимание властями". "Президент проводит консультации по этим вопросам с правительством, а правительство готовит связанные с этим действия", - отметил он.

Как напомнил Солох, на территории Польши находится по меньше мере 1 млн украинцев, которые прибывают здесь постоянно. "Наверняка те люди из Украины, которые решились бы оставить свою страну, искали бы связей среди украинской диаспоры на территории Польши", - предположил он.

"Мы готовимся к такому варианту", - сказал Солох, признав, что это потребовало бы от польской стороны определенных усилий.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.