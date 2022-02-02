Литва отправит на Украину ракетные комплексы Javelin

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Украина ожидает 10-11 февраля визита премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, а на следующий день - отправки Вильнюсом противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"10-11 февраля на Украину приедет с официальным визитом премьер-министр Литвы. 12-13 февраля из Литвы на Украину начнут отправку "Джавелинов", - написал он в своем Telegram-канале.

В январе Эстония, Литва и Латвия запросили у США разрешение на поставки Украине вооружений американского производства, в том числе противотанковых и противовоздушных систем. В ответ Госдепартамент США дал такое разрешение. По сведениям газеты The Wall Street Journal, страны Балтии теперь смогут поставлять Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Военное сотрудничество с Литвой

В рамках военного сотрудничества с Украиной Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив при этом, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года украинские военные получили более 1 млн патронов к автоматам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии. В октябре прошлого года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических поясов стоимостью €676 тыс., а в январе текущего года партии мобильных тепловизоров стоимостью €324,3 тыс.

Кроме того, литовские специалисты участвуют в обучении украинских военнослужащих. 13 января Вильнюс выступил с предложением учредить на Украине военную миссию ЕС. А 31 января стало известно, что литовская миссия, намеренная оценить масштабы помощи Украине, которую мог бы оказать Вильнюс, приступила к работе в Киеве.

Позиция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.