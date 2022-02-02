В ДНР сообщили, что подразделения ВС Украины обстреляли из миномета юг республики

ДОНЕЦК, 2 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины в среду днем открыли минометный огонь по югу Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Под ударом оказалось село Октябрь в Новоазовском районе. Огонь по нему открыт со стороны подконтрольного украинским войскам села Пищевик. Выпущено три мины калибра 82 мм. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

В СЦКК уточнили, что в районе села Октябрь находится один из четырех пунктов пропуска, связывающих ДНР с подконтрольной Киеву территорией. Пропускной пункт с весны 2020 года не функционирует в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Движение через линию соприкосновения сейчас организовано через гуманитарный коридор в Еленовке.

Ранее в среду украинские военные обстреляли из миномета село Коминтерново.

С 27 июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет мер по усилению режима прекращения огня и контролю за ним. Документ, в частности, запрещает применение оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, инженерные работы на позициях, полеты беспилотников, за исключением БПЛА наблюдателей ОБСЕ.