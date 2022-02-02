"Слуга народа" исключила из партии депутата, пытавшегося избежать наказания за ДТП

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Президентская партия "Слуга народа" исключила из своих рядов депутата Верховной рады Александра Трухина, который пытался дать взятку полицейским и избежать ответственности после совершения ДТП на Бориспольской трассе возле Киева. Об этом сообщила в среду спикер партии Юлия Палийчук.

"Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии", - написала Палийчук в Telegram-канале. Партия также призвала фракцию "Слуги народа" в Верховной раде "собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения".

В свою очередь глава фракции Давид Арахамия уже выступил с официальным заявлением, в котором говорится, что Трухину "не место ни во фракции, ни в партии".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в среду сообщила, что поручила немедленно зарегистрировать уголовное дело против Трухина. "Без промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю за НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины)", - написала генпрокурор в Facebook.

23 августа 2021 года на трассе под Киевом автомобиль Audi, за рулем которого, предположительно, находился депутат Рады Александр Трухин, въехал в Ford, а затем совершил наезд на Daewoo. В Audi, кроме самого Трухина, находился его водитель. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Ford, которые получили травмы средней тяжести и перенесли операции. В автомобиле Daewoo были двое детей.

По данным украинских СМИ, ДТП с самого начала пытались скрыть. Практически за полгода правоохранительные органы не ответили, был ли депутат за рулем и был ли он трезвым. Однако во вторник издание "Украинская правда" опубликовала видео с места происшествия, из которого следует, что депутат был участником ДТП и пытался дать полицейским взятку в размере 150 тыс. гривен (более $5 тыс.). Кроме того, по словам полицейского на видео, Трухин выглядел нетрезвым, но обследование не проходил. Государственное бюро расследований (ГБР) в среду сообщило, что расследование ДТП с участием Трухина "в настоящее время продолжается", отметив при этом, что "материалов, обнародованных изданием "Украинская правда", в распоряжении следствия не было".