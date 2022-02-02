Литва предложила Украине помощь Сил быстрого реагирования ЕС на кибератаки

ВИЛЬНЮС, 2 февраля. /ТАСС/. Украина может воспользоваться помощью Сил быстрого реагирования ЕС на кибератаки, которые возглавляет Литва. Об этом в среду сообщило Минобороны балтийской республики.

"Использование этих сил в рамках общих политических миссий и операций Евросоюза в сфере безопасности и обороны, а также помощь Украине как нашему партнеру послужили бы еще большему доверию по отношению к проекту Сил быстрого реагирования ЕС", - приводятся в сообщении слова замминистра обороны Маргириса Абукявичюса.

Литва позиционирует себя в качестве одного из лидеров в сфере кибербезопасности. В марте 2020 года она официально возглавила Силы быстрого реагирования ЕС на кибератаки. Вильнюс координировал процесс их формирования. Проект был одобрен в конце 2017 года участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO). Членами проекта являются Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Хорватия и Эстония, наблюдателями - Бельгия, Греция, Испания, Италия, Словения, Финляндия и Франция. Словения выразила желание изменить свой статус наблюдателя на положение полноправного члена инициативы, оно должно быть утверждено в этом году.

Участники проекта обмениваются не только информацией, но и кадрами, научными данными, выстраивают механизмы оказания взаимной помощи. По предложению Литвы они сформировали сводные команды быстрого реагирования, которые при необходимости могут быть физически переброшены в нужное место.