Польша, ФРГ и Франция готовят встречу лидеров "Веймарского треугольника" в Берлине

ВАРШАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Польша, Германия и Франция готовятся на следующей неделе провести встречу лидеров трех стран в формате "Веймарского треугольника". Об этом заявил в среду в эфире Польского телевидения представитель канцелярии польского президента Анджея Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

По его словам, в дипломатии не принято подтверждать встречи до согласования даты. "Но, учитывая, что в СМИ уже появилась такая информация, действительно ведутся переговоры. Да. Во всех трех странах есть стремление впервые за долгое время встретиться в формате "Веймарского треугольника". Как президент [Франции Эмманюэль] Макрон, так и канцлер [ФРГ Олаф] Шольц, и президент Дуда очень заинтересованы в этой встрече", - сказал Кумох.

"Встреча должна состояться в Берлине. Ведется обсуждение возможной даты. С нашей стороны мы предложили начало будущей недели", - указал он.

Как подчеркнул Кумох, Варшава подходит к инициативе о встрече с большим энтузиазмом. "Мы считаем Францию и Германию важными партнерами в рамках ЕС и НАТО. Президент Дуда заинтересован в конструктивной и эффективной работе. Очень хорошо, что в ситуации угрозы для всего Запада появляется идея собраться в таком важном формате со стороны наших западных партнеров", - заключил он.

Веймарский треугольник был сформирован в августе 1991 года и изначально задумывался как инструмент сближения Польши с ЕС и НАТО. В последние несколько лет этот формат активно не использовался странами-участницами.