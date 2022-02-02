В КНДР показали фильм о свершениях лидера страны Ким Чен Ына за 2021 год

СЕУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Новый документальный фильм, посвященный деятельности лидера страны Ким Чен Ына за прошлый год, транслировался по Центральному телевидению КНДР по случаю Нового года по лунному календарю во вторник. В одной из сцен руководитель народной республики скачет галопом на белой лошади, обратило внимание в среду южнокорейское агентство Yonhap.

Картина получила название "2021 - год великих побед", ее продолжительность составляет примерно 1 час 45 минут. В течение фильма Ким Чен Ын несколько раз появляется верхом на лошади как один, так и в сопровождении других всадников, среди которых была сестра лидера Ким Ё Чжон.

"[В одной из сцен] лидер КНДР Ким Чен Ын, одной рукой держа поводья, галопом скачет на высокой скорости по лесной тропе. Такому нельзя научиться за один-два дня", - пишет Yonhap. Более того, агентство отмечает, что увлечение верховой ездой могло сыграть свою роль в том, что лидер КНДР выглядит значительно похудевшим в последнее время.

Помимо этого, в фильме есть кадры политических совещаний с участием лидера КНДР, показана военная техника народной республики, в картине подчеркнут прогресс Пхеньяна в сфере ракетных вооружений, в частности говорится об успешных пусках баллистических ракет подводных лодок и крылатых ракет.

В 2019 году были опубликованы фотографии Ким Чен Ына верхом на лошади во время восхождения на гору Пэктусан, священную для всех корейцев.