Асхата Оралова назначили исполнительным секретарем правящей партии Казахстана "Нур Отан"

НУР-СУЛТАН, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") назначил исполнительным секретарем политической силы Асхата Оралова, который ранее занимал должность заместителя руководителя администрации столицы республики. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"Постановлением председателя партии "Нур Отан" Касым-Жомарта Кемелевича Токаева исполнительным секретарем партии назначен Оралов Асхат Раздыкович", - говорится в сообщении.

31-летний Оралов занимал должность заместителя руководителя администрации Нур-Султана с июля 2021 года. В разные годы работал вице-министром информации и общественного развития Казахстана, заместителем главы администрации Павлодарской области.

Ранее в среду первый заместитель председателя "Нур Отан" Бауыржан Байбек сообщил, что принял решение о сложении с себя полномочий.

28 января на съезде "Нур Отан" Токаев заявил, что необходимо пересмотреть организационную структуру партии. В частности, было предложено вместо должности первого заместителя председателя предусмотреть позицию исполнительного секретаря, а также других секретарей по соответствующим направлениям.