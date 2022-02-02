МИД Франции осудил попытку госпереворота в Гвинее-Бисау

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции осудило попытку госпереворота в Гвинее-Бисау, предпринятую 1 февраля и выразило поддержку действующим властям этой африканской страны. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Франция решительно осуждает вчерашнюю попытку государственного переворота против президента Умару Сисоку Эмбало. Мы призываем к уважению конституционного порядка и поддерживаем демократические институты Гвинеи-Бисау", - гласит короткое послание.

Во вторник вооруженные лица ворвались в дом правительства, где под председательством главы государства проходило внеочередное заседание Совета министров (правительства). Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также Африканский союз заявили, что в стране была предпринята попытка государственного переворота. Как сообщила в среду медиагруппа "Дойче велле" со ссылкой на гвинейских военных, по меньшей мере шесть человек были убиты во время нападения на дом правительства Гвинеи-Бисау 1 февраля.